В среду, 3 февраля, Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne, против которых ввели санкции. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины.

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - написал он в телеграм.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Напомним, что Тарас Козак стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" - 14 июня 2019 года.

Отметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на ситуацию с санкциями против украинских телеканалов. Так, он сказал, что санкции в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич" и Никарагуа.