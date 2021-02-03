Зимова небезпека. В Україні вже почали з'являтись перші постраждалі від падіння бурульок. Напередодні в Черкасах 17-річного юнака ледь не вбила величезна льодова брила - вона зірвалась із даху магазину і лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями. Як почувається зараз?

Відлига, морози і знову відлига. Через таку погодні «гойдалки» покрівлі будинків перетворюються на суцільний бурульковий вернісаж. Форми і розміри під дахами та на балконах просто заворожують. Та вся ця крижана краса будь-якої миті може обірватися просто на голову перехожим.

Боїшся, не боїшся - а треба.

17-річному Миколі теж було потрібно в магазин. Просто перед входом у супермаркет хлопця буквально накрила величезна крижана брила. Розповідає: про небезпеку навіть і не думав, адже жодних попереджувальних знаків про можливість падіння бурульок власники магазину не встановили.

Микола Олійник, постраждалий:

Не було нічого - стояли від стіни десь метр-півтора, і впало на голову. А потом почала кров текти. Серветками тримав, "швидку" викликали.

У лікарні у хлопця діагностували розсічення голови, підозру на струс мозку та забій кисті. Надали допомогу і виписали доліковуватися вдома. Про таких медики кажуть, - народився у сорочці.

Василь Безкоровайний, лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:

Хлопцю дуже пощастило. Враховуючи його травму, - падіння важкого предмета на голову. І скоріш всього, що по дотичній пішло травмування - тому, йому пощастило. Але могло б призвести до важких наслідків.

Ось так власники будівель мають боротися з бурульками, аби запобігти нещасним випадкам. Для цього одна з черкаських управлінських компаній залучає цілу бригаду робітників зі спецтехнікою. Та працюють вони лише на будинках, які обслуговують.

Ольга Протасенко, заступник директора керуючої компанії:

Там де адміністративні споруди, приватні будинки, будинки у власності приватних чи юридичних осіб - там вони самостійно повинні дбати про цю проблему.

Якщо ж зчистити бурульки власникам не під силу, за законом вони зобов'язані хоча б встановити огорожу навколо небезпечних ділянок. Щоправда, це роблять не скрізь і не всі.