У Черкасах на молодого хлопця впала з даху гігантська бурулька [ Редактировать ]
Зимова небезпека. В Україні вже почали з'являтись перші постраждалі від падіння бурульок. Напередодні в Черкасах 17-річного юнака ледь не вбила величезна льодова брила - вона зірвалась із даху магазину і лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями. Як почувається зараз?
Відлига, морози і знову відлига. Через таку погодні «гойдалки» покрівлі будинків перетворюються на суцільний бурульковий вернісаж. Форми і розміри під дахами та на балконах просто заворожують. Та вся ця крижана краса будь-якої миті може обірватися просто на голову перехожим.
Боїшся, не боїшся - а треба.
17-річному Миколі теж було потрібно в магазин. Просто перед входом у супермаркет хлопця буквально накрила величезна крижана брила. Розповідає: про небезпеку навіть і не думав, адже жодних попереджувальних знаків про можливість падіння бурульок власники магазину не встановили.
Микола Олійник, постраждалий:
Не було нічого - стояли від стіни десь метр-півтора, і впало на голову. А потом почала кров текти. Серветками тримав, "швидку" викликали.
У лікарні у хлопця діагностували розсічення голови, підозру на струс мозку та забій кисті. Надали допомогу і виписали доліковуватися вдома. Про таких медики кажуть, - народився у сорочці.
Василь Безкоровайний, лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:
Хлопцю дуже пощастило. Враховуючи його травму, - падіння важкого предмета на голову. І скоріш всього, що по дотичній пішло травмування - тому, йому пощастило. Але могло б призвести до важких наслідків.
Ось так власники будівель мають боротися з бурульками, аби запобігти нещасним випадкам. Для цього одна з черкаських управлінських компаній залучає цілу бригаду робітників зі спецтехнікою. Та працюють вони лише на будинках, які обслуговують.
Ольга Протасенко, заступник директора керуючої компанії:
Там де адміністративні споруди, приватні будинки, будинки у власності приватних чи юридичних осіб - там вони самостійно повинні дбати про цю проблему.
Якщо ж зчистити бурульки власникам не під силу, за законом вони зобов'язані хоча б встановити огорожу навколо небезпечних ділянок. Щоправда, це роблять не скрізь і не всі.
по теме
Санки були не прості, а перероблені з капоту старої машини - виготовила їх компанія молодих хлопців, яким захотілося розваг на снігу
Вже кілька років поспіль такі пункти обігріву розгортають стаціонарно у будівлях - яку допомогу там можна отримати?
Во вторник, 2 февраля, в Кировском районе Крыма произошло ДТП
Во вторник, 2 февраля, в Первомайске удалось потушить пожар в "Эпицентре"
о вторник, 2 февраля, в Николаевской области в Первомайске вспыхнул "Эпицентр"