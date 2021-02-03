У Кривому Розі у матері відібрали дитину з інвалідністю [ Редактировать ]
Сімейна драма у Кривому Розі. У матері відібрали дитину з інвалідністю.
Як виявилося, жінка виховувала двох доньок у жахливих умовах - у квартирі не було ані світла, ані газу. Жінка не працювала, з доходів - лише соціальна допомога на дітей.
Дівчина, яку забрали соцпрацівники, у свої 15 років важить близько 9 кілограмів - її госпіталізували до місцевої лікарні, а проти матері порушили кримінальне провадження.
Ярослав Войтенко, медичний директор з хірургічної допомоги Криворізької міської лікарні №8:
Доставлена дитина, інвалід дитинства по хворобі Дауна. Доставлена у стані середнього ступеня важкості, з ознаками гіпотрофії. Наразі стан дитини близький до задовільного. Дитина отримує всю необхідну допомогу.
Тетяна Кондратенко, прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1:
Здійснюється процесуальне курівництво у досудовому розслідуванні по передбаченому провадженні за статтею 166 ККУ (неналежне виконання обов'язків за доглядом за дитиною). Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років обмеження, або позбавлення волі.
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