Дівчинка, яка потребує особливого догляду, у 15 років важить близько дев'яти кілограмів

Сімейна драма у Кривому Розі. У матері відібрали дитину з інвалідністю.

Як виявилося, жінка виховувала двох доньок у жахливих умовах - у квартирі не було ані світла, ані газу. Жінка не працювала, з доходів - лише соціальна допомога на дітей.

Дівчина, яку забрали соцпрацівники, у свої 15 років важить близько 9 кілограмів - її госпіталізували до місцевої лікарні, а проти матері порушили кримінальне провадження.

Ярослав Войтенко, медичний директор з хірургічної допомоги Криворізької міської лікарні №8:

Доставлена дитина, інвалід дитинства по хворобі Дауна. Доставлена у стані середнього ступеня важкості, з ознаками гіпотрофії. Наразі стан дитини близький до задовільного. Дитина отримує всю необхідну допомогу.

Тетяна Кондратенко, прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1: