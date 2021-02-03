На Даунінг-стріт приспущені прапори. Велика Британія у жалобі - напередодні від COVID-19 помер ветеран Том Мур, який у першу хвилю пандемії зумів зібрати майже 39 мільйонів фунтів на підтримку національної медичної системи, яка опинилася в лещатах пандемії.

Герой нашого часу, капітан Марвел - так тепло відгукуються британці про ветерана Тома Мура. Чоловік прожив ціле століття, воював у Другій світовій, а відомим на весь світ став торік навесні. Ветеран, що заледве пересувався на милицях, пообіцяв сто разів пройтися двором - до свого сторіччя. А всіх, хто захоче його підтримати, просив пересилати гроші у фонд для медиків.

Том Мур, ветеран:

Я - капітан Мур. І я ходжу на підтримку медичної системи.

Замість сподіваної тисячі фунтів, капітан Мур зібрав колосальну суму - понад 33 мільйони фунтів. І став національним героєм. Годі й казати, що його сторічний день народження святкувала вся країна. Ветеран отримав 140 тисяч привітальних листівок, на його честь над будинком пролетіли військові літаки, він здобув звання полковника. Не забарилося і запрошення у Вінздор. На Тома Мура чекала королева - щоб посвятити у лицарі. Британський довгожитель став відомим на весь світ і навіть видав власну біографію.

Том Мур, ветеран:

Завжди треба бути оптимістом у тому, що говориш. Бути оптимістичним, - бо все можна зміни. Усе стане ліпше.

Капітан неодноразово наголошував, що на збір коштів його надихнула особиста вдячність лікарям, які двічі рятували йому життя, але в часи пандемії опинилися на передовій боротьби з коронавірусом. За прикрим збігом обставин, він сам інфікувався. Вакцинувати не встигли - ветеран лікувався від пневмонії, а згодом одержав позитивний тест. Цими вихідними його довелося забрати в лікарню.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Капітан сер Том Мур був героєм у прямому сенсі цього слова. У темні часи Другої світової він боровся за свободу, а коли його країна занурилася у найглибшу з часів війни кризу, він усіх нас об'єднав, уселив надію і виявив тріумф людського духу.

Свої співчуття родині Тома Мура висловила королева Єлизавета Друга, парламент завмер у хвилині мовчання. А прості британці несуть квіти до будинку ветерана.

Олівер Полі, сусід ветерана Тома Мура: