Герой нашого часу: у Британії прощаються з ветераном Томом Муром [ Редактировать ]
На Даунінг-стріт приспущені прапори. Велика Британія у жалобі - напередодні від COVID-19 помер ветеран Том Мур, який у першу хвилю пандемії зумів зібрати майже 39 мільйонів фунтів на підтримку національної медичної системи, яка опинилася в лещатах пандемії.
Герой нашого часу, капітан Марвел - так тепло відгукуються британці про ветерана Тома Мура. Чоловік прожив ціле століття, воював у Другій світовій, а відомим на весь світ став торік навесні. Ветеран, що заледве пересувався на милицях, пообіцяв сто разів пройтися двором - до свого сторіччя. А всіх, хто захоче його підтримати, просив пересилати гроші у фонд для медиків.
Том Мур, ветеран:
Я - капітан Мур. І я ходжу на підтримку медичної системи.
Замість сподіваної тисячі фунтів, капітан Мур зібрав колосальну суму - понад 33 мільйони фунтів. І став національним героєм. Годі й казати, що його сторічний день народження святкувала вся країна. Ветеран отримав 140 тисяч привітальних листівок, на його честь над будинком пролетіли військові літаки, він здобув звання полковника. Не забарилося і запрошення у Вінздор. На Тома Мура чекала королева - щоб посвятити у лицарі. Британський довгожитель став відомим на весь світ і навіть видав власну біографію.
Том Мур, ветеран:
Завжди треба бути оптимістом у тому, що говориш. Бути оптимістичним, - бо все можна зміни. Усе стане ліпше.
Капітан неодноразово наголошував, що на збір коштів його надихнула особиста вдячність лікарям, які двічі рятували йому життя, але в часи пандемії опинилися на передовій боротьби з коронавірусом. За прикрим збігом обставин, він сам інфікувався. Вакцинувати не встигли - ветеран лікувався від пневмонії, а згодом одержав позитивний тест. Цими вихідними його довелося забрати в лікарню.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Капітан сер Том Мур був героєм у прямому сенсі цього слова. У темні часи Другої світової він боровся за свободу, а коли його країна занурилася у найглибшу з часів війни кризу, він усіх нас об'єднав, уселив надію і виявив тріумф людського духу.
Свої співчуття родині Тома Мура висловила королева Єлизавета Друга, парламент завмер у хвилині мовчання. А прості британці несуть квіти до будинку ветерана.
Олівер Полі, сусід ветерана Тома Мура:
Це так трагічно. Він був дуже добрим і люблячим. І справжнім. Він був таким, як ви його бачили, ніколи не грав на камеру, як це роблять інші. Він справді був таким харизматичним. Ми всі переживаємо цю втрату.
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