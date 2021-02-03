Відкрити Америку. Джо Байден вирішив повністю перевернути з ніг на голову міграційну політику свого попередника.

То ж кому тепер дали зелене світло для поїздок у Новий світ? І чи всім американцям подобається така гостинність?

Змінити стан справ з імміграцією вирішив Джо Байден. Три його нові укази повністю перекреслюють те, що 4 останні роки запроваджував Трамп.

Першим указом Байден заборонив відокремлювати нелегалів та їхніх дітей на час розслідування справи про незаконний перетин кордону. І створив групу, яка має об'єднати вже розділені сім'ї. За Трампа це була звична практика: тих, хто намагався пробратися в США, заарештовували, а дітей відправляли у спеціальні центри.

"Жорстко, але справедливо", - переконували у Трампа. "Ганьба для нації", - каже тепер Байден.

Джо Байден, президент США:

Маємо викорінити моральну і національну ганьбу попередньої адміністрації, яка буквально, а не образно, на кордоні виривала дітей з рук їхніх матерів і батьків, без будь-якого подальшого плану.

Другим указом Байден наказує організувати безпечне оформлення паперів від всіх, хто шукає притулку у Сполучених штатах. Третім - забезпечити інтеграцію у суспільство учорашніх нелегалів; в указі вони названі "новими американцями".

Джо Байден, президент США:

99 відсотків указів колишнього президента США були контрпродуктивними для нашої безпеки, і загалом для того, хто ми є у цій країні.

Міграційні адвокати роз'яснюють, що укази Байдена не змінюють правила миттєво - на їх виконання потрібні будуть відомчі накази та інструкції. Але підпис президента під цими трьома документами повністю змінює політику країни. Від обмежень і закритості - до готовності знову приймати біженців і прощати нелегалів.

У Білому домі закликають людей утриматися від спроб терміново перебратися до США - якщо вже Байден змінює правила, - і поки не їхати в Америку. Кажуть: міграційна система і досі працює по інерції і для того, щоб нові правила і підходи запрацювали, потрібен час.

Речниця нової адміністрації спеціально звернулася із таким закликом до потенційних мігрантів...

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Це все ще небезпечна поїздка. Зараз не варто приїжджати до США. Нам потрібен час, щоб запровадити імміграційний процес, завдяки якому до людей ставитимуться гуманно.

А головна і найгучніша ініціатива Байдена - повна міграційна амністія, дозволити законно залишитися у Сполучених штатах всім, хто нелегально був на території країни станом на 1 січня цього року. Але для цього його указу замало, потрібен закон. Проєкт документа вже є в Конгресі, але його ухвалення викличе шалений спротив конгресменів-республіканців. Надто вже болючим і контроверсійний є "міграційне питання" для Америки. Пів країни побоюються, що приїжджі роботу в них заберуть, або взагалі працювати не будуть і сядуть на шию платникам податків. А інша половина (і Байден - серед них) вважають, що Штати мають бути відкритими для всіх, хто шукає тут нового життя чи притулку.