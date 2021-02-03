Вони масово тероризують людей. Дзвінками та погрозами, а інколи й фізичною розправою! В Україні такий розгул колекторів, що приструнити "вибивал" вже взялися й народні депутати - ще минулого тижня ухвалили законопроєкт у першому читанні.

Тож якими методами та за якими правилами хочуть боротися з тими, хто жодних правил не визнає?

Тероризують дзвінками й погрожують:

Ми знищимо твою маму, а тоді доберемося й до тебе.

Лаються та вимагають сплатити гроші:

Назвали мене "животноє". Матюки, нецензурщину я не буду повторювати. Вимагали кошти. Чоловік той назвав 17 тисяч.

Жителька Дубна Олена Курішко потерпає від телефонних дзвінків колекторів. Жінка шокована, каже: гроші ні в кого не позичала.

Олена Курішко, жителька Дубна:

Назвали ім'я по батькові моєї мами, далі назвали дату мого народження, назвали мою домашню адресу. Ніби то я зобов'язана платити за якогось чоловіка, який десь там заборгував. Тому що він сказав, що я його поручитель. При чому цього чоловіка я не знала. У житті не брала кредитів.

Про цю ситуацію Олена написала у соціальній мережі. Звернулась і в поліцію - там розпочали перевірку за фактом дрібного хуліганства:

На якій стадії розслідування зараз перебуває справа? - Знаходиться на стадії розгляду. Маємо ще також провести опитування людей, які вказали дані колектора, чи дійсно існує цей кредит.

Поліція не з'ясувала ще навіть назви фірми, звідки телефонують колектори.

Іванна Косінська, дільничний офіцер Дубенського районного відділу поліції:

Вони сказали, що вони не вірять, що ми з поліції, що ми просто так само дзвонимо, щоби перевірити їх.

А от Олені Курішко продовжують погрожувати по телефону - мовляв, борг збільшується:

Как вошь из гребешка спрыгнуть у тебе не получится. Я тебе серьезно говорю. То шо ты на меня какого-то мента нашла... Есть по факту клиент - базарь с клиентом. Там цена вопроса, если не ошибаюсь, 46 тысяч гривен, или 47 что-то такое. Ну что-то то в районе полтинника.

Олеся Боровець, інспектор Дубенського районного відділу поліції:

Манера спілкування цих осіб вона переходить межі культури. І вони не даються. Вони взагалі не хочуть повідомляти, хто вони, звідки, яку вони фінансову установу, навіть якщо це є фінансова установа. Встановити, що це за особи на даний час не представляється можливим.

Юристи радять з такими людьми взагалі не спілкуватися - заблокувати номери, з яких телефонують.

Людмила Суржук, юристка:

Дзвінків може бути багато, але це може бути звичайний шахрай, а не фінансова установа. Тобто людина, коли отримує даний дзвінок і чує по телефону, що в нього є борг - він передусім повинен вимагати документальне підтвердження цього боргу.

Формально колекторського бізнесу в країні не існує. Щоб знайти управу на нелегалів, Верховна Рада минулого тижня ухвалила законопроєкт про захист боржників, який забороняє колекторам тероризувати людей.

Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики:

Заборонити колекторам дзвонити боржникам уночі, або заборонити їм розповсюджувати неправдиву інформацію про боржників, або заборонити їм здійснювати тиск на родичів, тиск на співробітників, тиск на знайомих.

Щоправда, на документ чекає ще друге читання. І коли це станеться - невідомо.