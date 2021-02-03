Підвищення комунальних тарифів та скандальні земельні питання! Це все про сьогоднішню сесію Одеської міськради. Що спричинило суперечки між депутатами?

Біля Одеської мерії - мітинги. Люди вчергове вийшли проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Володимир Чечьоткін, житель Одеси:

Мы требуем, чтоб сегодня было принято обращение к Президенту, к Кабинету министров о снижении тарифов и установления государственного контроля за тарифами у нас в Украине!

Депутати міськради дослухалися. На сесії ухвалили звернення до Парламенту та Уряду - просять переглянути тарифи для населення та збільшити видатки на виплату пільг та житлових субсидій. У залі був присутній і народний депутат Микола Скорик.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я вважаю, що це ключове питання на сьогоднішній день економічне, соціальне у політичному житті нашої держави, це питання виживання наших громадян. Я сподіваюся, що це питання буде врегульоване саме таким чином, як пропонує "Опозиційна платформа - За життя" - а саме: якщо говорити про ціну на газ, то це перехід формування ціни для українських споживачів, відштовхуючись від ціни газу власного видобутку в Україні.

Скандальним видався блок земельних питань. Йдеться про два гектари поблизу Одеського аеропорту. Мерія хоче побудувати на цій ділянці чи то спортивну арену, чи то Палац спорту. Категорично проти виступає фракція "Опозиційної платформи - За життя". Депутати політсили не розуміють: чому було змінено цільове призначення ділянки та побоюються, що у майбутньому там з'явиться приватна забудова. Втім, до опозиціонерів не дослухалися - міськрада проголосувала за те, щоб все ж таки виділити землю під будівництво.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы изменяем целевое назначение земли! Как правило, под строительство спортивных арен изменяется целевое назначение земли - у нас так: "Черноморец", стадион "Динамо" - это земли рекреации, а здесь мы меняем на ГП. То есть, другими словами, человеческими, это - застройка жилыми домами. Они отрезают от Одессы еще кусок земли под жилую застройку - возможно, под гостиницу, называя это красивым зданием Дворец спорта.

Суперечки виникли й з приводу утворення постійних комісій міськради. "Опозиційна платформа - За життя" поскаржилася: під час цього процесу був порушений принцип пропорційного розподілу квот у комісіях, і у підсумку опозиційна політсила (а це одна з найбільших фракцій у міськраді) тепер взагалі не представлена у ключових комісіях. Після суперечок мер Геннадій Труханов надав доручення розібратися в цьому питанні. Воно, до речі, вже розглядається у суді за позовом самих опозиціонерів.