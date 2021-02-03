Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини - Романо Бенито Флориано Муссолини - подписал контракт с молодежной командой римского футбольного клуба "Лацио". Об этом сообщает La Repubblica.

До этого юноша выступал за "Лацио" U18 на позиции защитника. Тренер молодежного состава римского клуба Мауро Бьянкези считает, что на поле непростая история семьи футболиста не имеет значения.

Он скромный парень, который никогда не жалуется. Мне он нравится. Он еще не опытный игрок, но выглядит многообещающим. Обременительная фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, - заслуживает ли игрок играть. Ничего больше.

Мать Романо, Алессандра Муссолини, в молодости пробовала себя актрисой и моделью, а затем занялась политикой - стала одной из основательниц неофашистской партии "Социальное действие".

В 2020 году Алессандра Муссолини вместе с сыном-спортсменом участвовала в шоу "Танцы со звездами".

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа раскритиковали за цитату Муссолини.