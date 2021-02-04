Українців щеплюватимуть безплатно, втім лише у свою чергу. У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у середині лютого в країні функціонуватимуть півтори тисячі кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації - у найбільших містах.

Процес імунізації населення вже поділили на дев'ять періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: