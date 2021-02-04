Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Відзначають його вже протягом 20 років. Найкраще надихнути на боротьбу з хворобою можуть ті, хто рак переміг. Про одну з таких ініціатив дивіться далі у сюжеті.

Замість важкої процедури вимушеного прощання з волоссям - крута вечірка з друзями, купа стильних фото та посвята у новий образ. За ідеєю проекту "Bye-Bye Hair", разом з онкопацієнтами до перукарні поголити голову приходять рідні та друзі.

Інесса Матюшенко, співзасновниця Фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family:

Волосся може починати випадати після першої хіміотерапії, може після другої хіміотерапії, зазвичай це якось дуже раптово відбувається.

Ініціатори - дівчата, які самі перемогли рак. Пройшли свого часу стрижку, увійшли в ремісію. У кожної свій досвід.

Інесса Матюшенко, співзасновниця Фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family:

Ми створили атмосферу, щоб це було по-іншому, щоб це було без такої зайвої фатальності, щоб це було із підтримкою, із посмішкою.

Асю під час її другого гоління підтримала подруга, яка теж була на хіміотерапії. Свій перший досвід дівчина згадує неохоче.

Ася Прядко, онкопацієнтка:

Я почала телефонувати в салони краси, звичайно мене запитували яку послугу я хочу, ну мені просто потрібно побритися, ну під одиничку. Ні, вони як це чули - або у нас немає машинки, або ви налякаєте наших клієнтів.

Тоді дівчину підстригла мамина знайома. А невдовзі Ася знайшла спільноту, де люди діляться своїм досвідом боротьби з раком і підтримують один одного.

Ася Прядко, онкопацієнтка:

Першого разу, коли у мене відросло волосся воно стало кучерявим, хоча для цього воно було прямим і це для мене було просто знаєте дивина як афроамериканська зачіска.... цей раз воно трошечки іншого відтінку, мені здається воно темніше.

Після стрижки мейкап і фотосесія у подарунок. А щоб запам'ятати цей день якомога більш позитивним символічна посвята.

Інесса Матюшенко, співзасновниця фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family:

Всім нашим героїням виносимо як на день народження такий шматочок торту зі свічкою як символ такого переродження, нового сприйняття нової себе і вони загадують бажання, я звісно здогадуюсь яке найголовніше в них бажання.

Таких вечірок емоційної підтримки команда Inspiration Family організували уже вісім. Разом придумують ініціативи щодо збору коштів на лікування, адже саме це залишається найболючішою проблемою онкопацієнтів.

Ася Прядко, онкопацієнтка:

Одна ін'єкція, наприклад імунотерапії, це 120 тисяч гривень раз в три тижні людині, ну я не знаю ким треба працювати в нашій державі, фінансування, на жаль з цим проблема.

Днями Національна служба здоров'я України презентувала програму медичних гарантій на 2021 рік. На лікування раку та ранню діагностику новоутворень загалом закладено понад 5 мільярдів гривень.