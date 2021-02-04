Поки світ бореться із пандемією, хтось підкорює океани. За мрією, у навколосвітню подорож, відправилась родина з Угорщини. Плавають уже пів року. Батьки та їхні двоє дітей встигли перетнути Атлантичний океан і вже "замахнулися" на Тихий. Про відважних мандрівників - далі у сюжеті.

Через пів світу, з Хорватії до Мартініки, навіть попри закриті кордони. Анна та Домі з двома доньками подорожують морями та океанами ще з минулого літа. Родина вже встигла на своїй 15-метровій яхті перетнути Атлантику. Різдво зустрічали на Карибах, а тепер готуються до подорожі Панамським каналом.

Домі, яхтсмен:

Наш маршрут є досить гнучким: здебільшого погода визначає, який напрям ми оберемо. Оскільки сезони ураганів та циклонів встановлюють обмеження для плавання у кожному регіоні.

Подружжя вже понад 10 років займається вітрильним спортом. Про навколосвітню мандрівку мріяли давно, і пандемія - лише підштовхнула реалізувати цей задум. Провізією, зазвичай, запасаються на місяць. Тому час від часу доводиться заходи в порти. І найчастіше щоразу потрібно робити тест на коронавірус. Але трапляються і винятки.

Домі, яхтсмен:

Коли ми прибули на Мартініку, то розповіли прикордонникам, що провели 16 днів у відкритому морі. І вони прийняли це як карантин.

Попри морську ізоляцію, усі члени родини ведуть активне соціальне життя. Батьки продовжують працювати, а донечки, Каті та Борока, навчатися. Меншій дівчинці - всього 6 років, старшій - 8. Усі їхні заняття - дистанційні. Та, за можливості, дівчатка ходитимуть до місцевих шкіл, щоб ознайомитися з різними культурами. адже зупинки у нових країнах бувають і тривалими.

Домі, яхтсмен:

Для мене це - фантастичний досвід. Я можу проводити значно більше часу зі своїми дітьми. Замість того, щоб пізно повертатися додому з роботи, повністю знесиленим, і не встигати погратися чи просто поїсти з ними.

За пів року подорожі, подружжя згадує лиш один, по-справжньому, страшний шторм. Саме тоді, коли перепливали Атлантику. Обійшлися малими втратами - загубили тостер і супутниковий телефон. Та попри все, Домі та Анна переконують, що вся ця пригода залишає незабутні спогади.

Домі та Анна, подружжя яхтсменів:

Ми бачили, як дельфіни стрибали та плавали разом з нами, море було абсолютно спокійним, рівним, як дзеркало. І ми могли чітко бачити їх під водою. Це було чудово! А рано-вранці ми відпливли до Палермо. Це було схоже на сон.

Родина навіть створила свій власний сайт, де ведуть щоденник подорожі. Розповідають про пригоди, виставляють фото та відео. Нині готуються прямувати до Тихого океану. Тож їхні морські мандри триватимуть ще п'ять-шість років.