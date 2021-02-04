Карантин в Україні продовжать до 30 квітня [ Редактировать ]
Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все це не кінцевий термін. Таке сьогодні заявив прем'єр Денис Шмигаль. Раніше глава уряду зазначив, що із середини лютого в країні функціонуватимуть півтори тисячі кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації у найбільших містах.
Процес імунізації населення поділили на дев'ять періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Вже у найближчі тижні Україна отримає вакцину компанії Pfizer-Biontech - це 11 тисяч доз вакцини в рамках програми Ковакс, які будуть використані в першу чергу для лікарів, які перебувають на передовій боротьби із коронавірусом. ми маємо їх захистити в першу чергу, адже наші лікарі найбільш ризикують захворіти на COVID-19.
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