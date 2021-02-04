Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все це не кінцевий термін. Таке сьогодні заявив прем'єр Денис Шмигаль. Раніше глава уряду зазначив, що із середини лютого в країні функціонуватимуть півтори тисячі кабінетів щеплення та 50 центрів вакцинації у найбільших містах.

Процес імунізації населення поділили на дев'ять періодів. Своє місце у черзі можна буде дізнатися на порталі COVID-19 або у сімейного лікаря.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: