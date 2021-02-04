Фитнесс-блогерша из Чернигова Елена Иваницкая сделала татуировку своему коту породы сфинкс. Фото самой процедуры и татуированного питомца она выложила в своем Instagram.

На фотографиях изображен лысый кот без сознания под наркозом, пока татуировщик делает свою работу.

После - бодрый сфинкс по имени Яша с изображением на груди Крылатого Анубиса - египетского бога.

Фото спровоцировало бурю негодования в соцсетях. Зоозащитники обвинили девушку в живодерстве и пригрозили полицией.

Ошеломленная Елена оправдывалась, что "кот не испытывал дискомфорта", а перед процедурой она проконсультировалась с ветеринаром.

Девушка писала, что это счастливый кот, который "ест свежие устрицы" и живет лучше, чем многие злопыхатели.

Как оказалось, тату на груди кота появилось еще в 2017 году.

Скандал понемногу улегся, но на днях блогерша с более чем 72 тыс. подписчиков снова решила привлечь внимание к своей персоне.

Иваницкая выложила новое фото татуированного сфинкса, сопроводив провокационной подписью: "Хейтеры соскучились за Яшей".

На страницу к ней снова пришли любителей животных, оставив сотни комментариев и заклеймив "больным человеком":

Это не нормально, удалите это и обратитесь за профессиональной помощью Я не понимаю, как вы можете сделать такое со своим котом, если даже у вас нет татуировок.

Напомним, что недавно в Запорожской области люди совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.