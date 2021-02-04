"Это пытка": блогерша из Чернигова разозлила сеть, сделав татуировку коту (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Фитнесс-блогерша из Чернигова Елена Иваницкая сделала татуировку своему коту породы сфинкс. Фото самой процедуры и татуированного питомца она выложила в своем Instagram.
На фотографиях изображен лысый кот без сознания под наркозом, пока татуировщик делает свою работу.
После - бодрый сфинкс по имени Яша с изображением на груди Крылатого Анубиса - египетского бога.
Фото спровоцировало бурю негодования в соцсетях. Зоозащитники обвинили девушку в живодерстве и пригрозили полицией.
Ошеломленная Елена оправдывалась, что "кот не испытывал дискомфорта", а перед процедурой она проконсультировалась с ветеринаром.
Девушка писала, что это счастливый кот, который "ест свежие устрицы" и живет лучше, чем многие злопыхатели.
Как оказалось, тату на груди кота появилось еще в 2017 году.
Скандал понемногу улегся, но на днях блогерша с более чем 72 тыс. подписчиков снова решила привлечь внимание к своей персоне.
Иваницкая выложила новое фото татуированного сфинкса, сопроводив провокационной подписью: "Хейтеры соскучились за Яшей".
На страницу к ней снова пришли любителей животных, оставив сотни комментариев и заклеймив "больным человеком":
Это не нормально, удалите это и обратитесь за профессиональной помощью
Я не понимаю, как вы можете сделать такое со своим котом, если даже у вас нет татуировок.
Напомним, что недавно в Запорожской области люди совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.
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