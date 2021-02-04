Вже близько 4 тисяч мутацій коронавірусу нарахували в світі

Вже близько 4 тисяч мутацій коронавірусу нарахували в світі. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії. Пристосування збудника до довкілля - типовий процес.

Деякі варіанти виявляються більш заразними, однак, за попередніми даними медиків, перебіг хвороби не ускладнюють. Водночас виробники вакцин корегують склад препаратів відповідно до мутацій.

Кілька найбільших лабораторій вже прозвітували, що їхні вакцини ефективні, зокрема, проти британського та південноафриканського штамів.