Вследствие пандемии коронавируса первые три квартала 2020 года были сложными для индустрии смартфонов – рынок начал стремительно падать, из-за чего некоторые известные производители даже начали сворачивать свои мобильные направления.

Однако в IV квартале 2020 года рынок внезапно показал рост. Не в последнюю очередь это произошло благодаря стараниям Apple – компания насытила рынок новинками в лице iPhone 12, чем подстегнула потребителей к покупкам.

В Купертино отрапортовали, что за указанный период они реализовали больше смартфонов, чем любой другой производитель в мире.

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Последний отчет IDC о мировых поставках смартфонов показывает, что в период с 1 октября по 31 декабря прошлого года было поставлено 385,9 миллиона мобильных телефонов, что на 4,3% больше по сравнению с тем же кварталом 2019 года.

Это был период роста для Apple. В IV квартале компания отгрузила 90,1 миллиона iPhone, что составляет 23,4% от общего рынка. У них также был самый высокий годовой темп роста среди всех компаний: 22,2%.

В своем недавнем отчете о прибылях и убытках Apple заявила, что IV квартал впервые показал продажи смартфонов на более чем 100 миллиардов долларов, 59% из которых приходятся на iPhone.

ТОП-5 производителей смартфонов по итогам 2020 года

Что касается рейтинга ТОП-5 в 2020 году, то лидером оказался Apple, за которым идет Samsung, а на третьем – Xiaomi. Китайская фирма показала рост на 32% по сравнению с предыдущим годом и стала самой крупной из пяти крупнейших компаний.

Однако IV квартал казался печальным для Huawei. После вступления в силу санкций США, компания поставила всего 32,2 миллиона смартфонов, что на 42,4% меньше, чем в предыдущем году.

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Компания вынуждена была продать свой суббренд Honor за более чем 15 миллиардов долларов в ноябре 2020 года, и может сделать то же самое со своими брендами Mate и P.

Общий объем поставок за год составил чуть менее 1,3 миллиарда. Это все еще на 5,9% ниже, чем в 2019 году, но IDC считает, что спрос будет расти, а восстановление рынка ускорится.

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