Несмотря на то, что iPhone 12 является практически идеальным смартфоном, но у него есть свои недостатки. Однако на днях Apple предупредила владельцев смартфонов об обнаружении еще одной серьезной проблемы, которая может даже навредить здоровью.

Apple подчеркивает, что ее последние флагманские аксессуары MagSafe должны храниться на безопасном расстоянии от кардиостимуляторов, имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) и других имплантатов, которые могут реагировать на магнитное поле.

Поэтому если у владельцев смартфонов Apple имплантировано хотя бы одно медицинское устройство, им следует быть осторожным, чтобы не навредить своему сердцу.

MacRumors сообщает, что, хоть Apple давно признала, что ее новые телефоны и аксессуары могут вызывать электромагнитные помехи для медицинских устройств, теперь компания предоставляет еще больше информации о потенциальных опасностях, которые исходят от iPhone.

Apple сообщила, что iPhone 12 следует держать на расстоянии не менее 15 сантиметров от рассматриваемых медицинских устройств и более 30 сантиметров при использовании беспроводной зарядки.

Потенциальные риски распространяются на такие аксессуары, как зарядное устройство MagSafe и зарядное устройство MagSafe Duo.

Беспроводная зарядка MagSafe

"Все аксессуары MagSafe содержат радиомодули с магнитами, которые создают электромагнитные поля, мешающие работе медицинских устройств", - заявила компания.

Apple утверждает, что, хоть iPhone 12 действительно содержит больше магнитов, чем предыдущие модели, ожидается, что они не будут представлять большего риска магнитных помех, чем старые телефоны компании.

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Несмотря на уверения Apple в том, что ее новейший флагман не опасен для имплантированных медицинских устройств, недавнее исследование, опубликованное Hearth Rhythm Journal, показало, что кардиостимулятор Medtronic может отключиться, если он находится рядом с iPhone 12.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как iPhone 12 разбили во время краш-теста. Также недавно выяснилось, что iPhone 12 очень больно держать – смартфон буквально режет руки в кровь.