Троє пацієнтів та молоденька лікар анестезіолог, які загинули у вогні. Запоріжжя сьогодні оговтується від страшної пожежі в реанімації обласної інфекційної лікарні. Поліція вже назвала кілька ймовірних причин того, що сталося. Одна із них - використання апарату ШВЛ без відповідних дозволів і з порушенням правил. Уже затримали відповідального за протипожежну безпеку в лікарні.

Зайнялося напередодні ближче до опівночі. Наш Сергій Бордюжа одразу виїхав на місце і працював там майже всю ніч і весь сьогоднішній день. Далі - його матеріал.

Більше як півсотні рятувальників та перелякані пацієнти. Минула ніч для цих людей стала справжнім випробуванням. Загорілося в реанімації на першому поверсі обласної інфекційної лікарні. Будівля потонула в диму, розповідають очевидці.

Микита Парубець, свідок:

Моментально спасатели выносили людей, ложили их на землю. Потом скорые их забирали.

Спалахнуло близько опівночі. Більшість з пацієнтів вже спали. Спочатку почули потужний вибух. Потім - полум'я та клуби чадного диму.

Олег Мельчуцький, перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Завдяки вибраному правильному вирішальному напрямку дій, які були направлені на пошуки, рятування постраждалих і одночасно гасіння пожежі. Гасіння ускладнювалося тим, що не можливо було повністю відключити енергозабезпечення. І кисень. Тому що вони потрібні були для забезпечення хворих, які знаходилися на поверсі.

З відділення реанімації врятували шістьох пацієнтів. У стресовому стані їх доправили до інших лікарень міста.

Едуард Горбатенко, директор КНП "Міська клінічна лікарня №2":

Скажем так, любая стрессовая ситуация, это психосоматика. Даже тот COVID-19 , они дышат хуже, дышат хуже, возникает гипоския. Ниспксия, которая уже была там. Соответственно они чувствую себя ну не особо комфортно в плане того что у них есть еще и сопутстсвующая паталогия.

Із отруєнням чадним газом та опіками ушпиталили і двох медиків. Вони саме виходили з палати, коли там стався вибух. А ось їхня колега, 27 річна лікарка-анестезіолог Ольга Глів, загинула разом із трьома пацієнтами. Медики кажуть, молода спеціалістка лише минулого року закінчила інтернатуру. І як фахівець, подавала великі надії. Це одні з останніх світлин лікарки. Молода жінка у соцмережах пише про улюблену роботу та відчуття чогось великого і гарного.

Юрій Рябоконь, директор факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету:

Закінчила інтернатуру вона теж з відзнакою. На відмінно. Та отримала направлення на роботу до обласної інфекційної клінічної лікарні, де і працювала лікарем анестезіологом. Як сказать, світла дуже, світла така яскрава людина. Розумна дівчина. Тільки позитивні слова всі можуть сказати, як викладачі, так і ті хто її знав.

За попередньої версією, вибух стався після того, як одного з пацієнтів підключили до апарату ШВЛ.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Обладнання яке стояло в безпосередньо в цьому боксі, в цій палаті інтенсивної терапії, в реанімації, це було достатньо таке нове сучасне обладнання. Тому сама киснева ця магістраль, завод кисню був як мені повідомили, у квітні був зроблений. Тому говорити про те що ну попередньо принаймні достатньо важко.

Пізніше з'ясували - правила протипожежної безпеки в обласній інфекційній лікарні - порушували.

Олексій Дунаєв, начальник Управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

В приміщенні цьому сигналізації протипожежної не було. І в приписі було вказано. То єсть не встигли мабуть встановити.

І надвечір стало відомо - поліція затримала відповідального за протипожежну безпеку в інфекційній лікарні. А ще - обласна влада планує посилити контроль за всіма подібними заходами в усіх комунальних закладах регіону.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

І, окрім того, це зробити треба по всій країні. Ну ще раз хочу наголосити, що після коли в нас, почали ми так швидко рухатись по кисневим системам, створенню цих кисневих систем, збільшенню їх потужностей, то ще там в вересні мені здається було дано відповідне доручення уряду щодо посилення перевірок саме з точки зору безпеки. Бо ми розуміємо, що вони вогненебезпечні.

Зараз в цьому корпусі лікарні перебувають ще вісімнадцятеро хворих на COVID-19. Їх планують перевести в інші медзаклади. Родинам загиблих пообіцяли виплати з місцевого бюджету по 50 тисяч гривень компенсації. Завтра в регіоні оголошено - День жалоби.