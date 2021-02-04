Через аномально теплу погоду у кількох країнах з берегів вийшли річки. Підтоплено сотні доріг та десятки селищ

Європу штормить! Через аномально теплу погоду у кількох країнах з берегів вийшли річки. Підтоплено сотні доріг та десятки селищ. На Старий світ обвалилися й потужні шторми. Рятувальники працюють цілодобово, аби евакуювати людей. Більше розкажуть мої колеги.

Такого у Німеччині не бачили останні 10 років. Вода в Рейні піднялася на 8,5 метрів і підтопила одразу кілька великих міст - Бонн, Кельн і Дюссельдорф. Через повінь застрягло вантажне судно, яке довелося буксирувати. Після цього судноплавство на річці зупинили.

Також надзвичайники врятували чотирьох рибалок, що сиділи у надувному човні. Потоп спричинили тривалі зливи та незвичайно тепла погода, через яку прискорилось танення снігу.

Марсель Зіснер, житель містечка Мозель:

Я був радий, що місцеві жителі звернули мою увагу на те, що машину заливає. Я бачив, як вода прибуває просто на очах. Це все дуже несподівано.

Через шторм Жюстін висока вода накрила і частину Франції. На півдні країни із берегів вийшла річка Гаронна - сягнула рекордної позначки в одинадцять метрів. Кілька сотень жителів евакуювали, хоча дехто відмовився полишати домівку. Вода затопила понад 50 доріг у регіоні. Одне селище взагалі опинилося відрізаним від світу. Попри те, що негода здебільшого вже почала відступати, рятувальники вважають - небезпека ще не минула.

Стефан Варона, представник рятувальної служби:

Зниклих без вісти немає, загиблих також. Місцеві уже звикли до таких надзвичайних ситуацій. Але цього разу потоп рекордний, такого не бачили з 1981 року. Жителі все-таки шоковані, багатьом довелося виїхати.

У Парижі через зливи вийшла з берегів Сена. Залило набережну, де містяни зазвичай відпочивають, і ще кілька вулиць та підземних переходів. Утім дехто вирішив помилуватися таким видовищем.

Стефан Лекуантр, житель Парижа:

Коли річка виходить із берегів, це завжди вражає, статуї наче постають з води. Шкода тільки, що погода холодна, інакше можна було б довше насолодитись пейзажем. Та й карантин не дозволяє. На мою думку, Париж під час високої води та й ще й вночі дуже красивий.

Ще масштабніша повінь сталася у французькій столиці 2016 року, тоді рівень води в Сені піднявся на 6 метрів - найвище впродовж останніх 35 років.