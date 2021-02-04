В четверг, 4 февраля, умер Михаил Суркис - отец президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса. Михаил Давыдович умер в возрасте 101 года.

"Динамо" (Киев) выражает глубочайшие соболезнования Игорю и Григорию Суркисам в связи со смертью их отца. Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых", - отмечается в сообщении.

Известно, что Михаил Суркис - военный врач, который имел за плечами 60-летний стаж работы в различных медицинских учреждениях. В 1941-м ушел на войну. Имеет Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной звезды, Орден Богдана Хмельницкого, больше 25-ти медалей. После окончания войны оставался служить в оккупированной Германии, ожидая прибытия смены.

В Киев семья Суркисов переехала в 1957 году, где он продолжил службу в Военной авиационной комендатуре до 15 марта 1963 года. После демобилизации начал работать врачом-невропатологом в гражданских медицинских учреждениях.

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