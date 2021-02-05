Наверняка вы хотя бы раз в жизни задавались вопросом "какое максимальное количество детей женщина может родить за свою жизнь?". Как оказалось, биологического предела не существует. Тем не менее, с каждым годом качество яйцеклеток снижается, поэтому с 35 лет женщине сложнее будет забеременеть.

Однако существует рекорд, поставленный супругой крестьянина Федора Васильева в XVIII столетии, который поныне не удалось обойти никому. Женщина смогла родить 69 детей. При этом, у супружеской пары на свет появлялись:

16 раз двойняшки,

7 раз тройня,

4 раза по четверо детей.

Она рожала 27 раз. При этом, двум малышам не удалось сохранить жизнь, поскольку они погибли при родах.

Стоит отметить, что когда умерла жена, вдовец женился во второй раз. В этом браке у семейной четы родилось 6 пар близняшек, 2 тройняшек. Иными словами 18 детей.

А это означает, что Федор Васильев стал папой 87 детей. Эти данные были зафиксированы в Книге рекордов Гиннеса.

Еще один случай - Леонтина Альбина из Чили. Женщина родила 55 малышей и попала в Книгу Гиннеса. Она пробыла в декрете почти 40 лет. Примечательно, что после первых родов она стала мамой 5 тройняшек и все дети были мальчиками.

Рекорд установила англичанка Элизабет Гринхилл в XVII столетии. Она за свою жизнь смогла родить 39 раз. Среди ее детей не было двойняшек или тройняшек. Элизабет стала мамой 32 дочерей и 7 сыновей.

Мария Фернандес стала мамой-рекордсменкой. Женщина, проживающая в Индии, смогла за 30 минут родить 11 детей. При этом, роды проходили естественным путем.

Все 11 детей оказались мальчишками. Из них шестеро являются близнецами. У родившихся мальчишек проблем со здоровьем нет. Данные роды также были внесены в Книгу рекордов Гиннеса. На данный момент это достижение никто не смог обойти.

Как ранее сообщалось, в Варшаве тысячи женщин протестуют против запрета абортов.

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