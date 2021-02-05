Яскраві кольори і мотиви сучасного мистецтва - однак, це не картини, а збільшені фотознімки легень

Смертельно красива. Так охрестили виставку робіт українки, яка через картини розповіла власну історію онкології - раку легені. Своєю творчістю авторка хотіла вкотре нагадати про хворобу, яка є найпоширенішою серед онкозахворювань у світі.

Яскраві кольори і мотиви сучасного мистецтва. Однак, це не картини, а збільшені фотознімки легень.

Тетяна Клименко, авторка робіт:

Легких, к сожалению, не здоровых, с раковыми клетками. На мой взгляд они реально выглядят очень красиво и эстетично.

Діагноз "рак легені" Тетяні поставили у 61 рік, коли жінка повернулася з відпочинку і захворіла на бронхіт. До цього проблем зі здоров'ям вона не мала.

Тетяна Клименко, авторка робіт:

Я вела здоровый образ жизни, я следила за своим питанием, я занималась спортом - активный образ жизни был, очень активный. Но, к сожалению, это не помешало этому монстру одолеть.

Розповісти про онкологію через мистецтво організатори вирішили після великого всеукраїнського дослідження про рак легені.

Оксана Сурцева, представник організаторів проєкту:

Тільки 40% тих респондентів, які брали участь у нашому дослідженні, хоч щось знають про рак легенів. І тільки 28% хворих звертаються на початкових стадіях захворювання. А 72% звертаються тоді, коли на жаль хворому можна допомогти виключно консервативно.

Хірурги-онкологи з багаторічним досвідом відзначають: обізнаність населення поступово змінює статистику хвороби.

Юрій Кондрацький, хірург-онколог:

Змінюються не тільки звернення, а і діагностика, бо більш точна. Змінюється лікування - більш якісне. Якщо раніше ми казали там рік-два, зараз 5-10-15 років, і це навіть, якщо 3-4 стадія. Дійсно, перша стадія лікується, що раніше, що зараз досить добре, але 3-4, яка найрозповсюдженіша - то були проблеми, зараз вони потихеньку вирішуються.

Виставка - лише частина масштабної кампанії у рамках всеукраїнського року обізнаності про рак легені. Через історії, приклади і мистецтво організатори продовжують нагадувати: щогодини одному-двом українцям ставлять страшний діагноз "рак легені". І більшість дізнаються про хворобу занадто пізно.