Руйнівна пожежа накоїла лиха в Австралії [ Редактировать ]
На заході Австралії і далі борються із масштабною пожежею. Вогонь наблизився до міста Перт - четвертого за величиною у країні з населенням майже 2 мільйони людей.
Від понеділка пожежа знищила 10 тисяч гектарів чагарнику і лісу. Полум'я поширюється стрімко через сильний вітер, згорів 81 будинок. Сотні людей евакуювали, постраждалих немає. А ось серед пожежників є кілька травмованих.
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