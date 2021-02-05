На заході Австралії і далі борються із масштабною пожежею. Вогонь наблизився до міста Перт - четвертого за величиною у країні з населенням майже 2 мільйони людей.

Від понеділка пожежа знищила 10 тисяч гектарів чагарнику і лісу. Полум'я поширюється стрімко через сильний вітер, згорів 81 будинок. Сотні людей евакуювали, постраждалих немає. А ось серед пожежників є кілька травмованих.