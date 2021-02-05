В сети появился новый трейлер продолжения культовой комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

По сюжету африканский принц Аким (Эдди Мерфи) возвращается в США, чтобы встретиться с собственным сыном.

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Режиссером фильма выступил Крэйг Брюэр, ранее работавший с Мерфи на съемках фильма "Меня зовут Долемайт".

Во второй части комедии вместе с Мерфи к своим ролям также вернулись Арсенио Холл и Джеймс Эрл Джонс. Кроме того, в фильме снялись Джермейн Фаулер, Лесли Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос, Трейси Морган и Уэсли Снайпс.

Премьера фильма на Amazon Prime Video запланирована на 5 марта 2021 года.

Ранее мы писали о том, что опубликован зрелищный трейлер фильма "Годзилла против Конга". С появлением трейлера стали известны интересные детали фильма.

Долгожданный релиз "Годзиллы против Конга" запланирован на 26 марта 2021 года. Известно, что премьера фильма состоится в кинотеатрах, а подписчики платформы HBO Max смогут посмотреть ленту на стриминговом сервисе.

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