Трейлер сборника новых короткометражек Pixar выложили в сеть (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pixar
Студия Pixar, принадлежащая корпорации Disney, опубликовала трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn".
Новые истории о хорошо знакомых героях популярных проектов студии можно будет увидеть с 22 января на стриминговом сервисе Disney+.
Аниматоры Pixar готовят 10 короткометражных фильмов с персонажами из "Истории игрушек", "Тачек", "Капитана Немо", "Тайны Коко", "Суперсемейки" и других мультфильмов.
В 2021 году Disney+ планирует выпустить 10 сериалов на основе комиксов Marvel и еще 10 - о событиях во вселенной "Звездных войн". Также кинематографисты снимают 15 новых оригинальных фильмов.
Напомним, что Warner Bros. представила 17 фильмов 2021 года в одном ролике.
Ранее сообщалось, что Pixar выпустила взрослый мультик с главным героем геем.
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Из-за пандемии все эти ленты выйдут в США одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Съемки 17 кинокартин обошлись Warner Bros. более $1 млрд.
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