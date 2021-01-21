Студия Pixar, принадлежащая корпорации Disney, опубликовала трейлер нового сборника короткометражных мультфильмов "Pixar Popcorn".

Новые истории о хорошо знакомых героях популярных проектов студии можно будет увидеть с 22 января на стриминговом сервисе Disney+.

Аниматоры Pixar готовят 10 короткометражных фильмов с персонажами из "Истории игрушек", "Тачек", "Капитана Немо", "Тайны Коко", "Суперсемейки" и других мультфильмов.

В 2021 году Disney+ планирует выпустить 10 сериалов на основе комиксов Marvel и еще 10 - о событиях во вселенной "Звездных войн". Также кинематографисты снимают 15 новых оригинальных фильмов.

Напомним, что Warner Bros. представила 17 фильмов 2021 года в одном ролике.

Ранее сообщалось, что Pixar выпустила взрослый мультик с главным героем геем.