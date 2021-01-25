В 2021 году на широкие экраны выйдет зрелищный экшн "Годзилла против Конга" производства компании Warner Bros. В сети презентовали украинский трейлер фильма, сюжет которого держался в секрете.

С появлением трейлера стали известны интересные детали экшна.

По сюжету, жизнь на Земле окажется под угрозой. И хоть организация "Монарх" будет делать все, чтобы люди и древние титаны могли сосуществовать без противостояний, все выйдет из-под контроля.

Конг отправится на поиски своего дома. В опасное путешествие возьмут девочку-сироту Цзя. Именно ребенок имеет уникальную связь с Конгом, поэтому не боится близко к нему подходить. Но главных героев ждет встреча с разъяренной Годзиллой, которая будет разрушать все на своем пути.

Ожидается, что в фильме "Годзилла против Конга" зрители увидят не только ожесточенное противостояние двух монстров, но и узнают тайну их происхождения, скрытую в ядре Земли.

Режиссером фильма выступил Адам Вингард. Он пригласил к съемкам актеров, хорошо известных всему миру.

Долгожданный релиз "Годзиллы против Конга" запланирован на 26 марта 2021 года. Известно, что премьера фильма состоится в кинотеатрах, а подписчики платформы HBO Max смогут посмотреть ленту на стриминговом сервисе.

Ранее мы писали о том, что Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой и субтитрами. 15 января на стриминговом сервисе Netflix вышел научно-фантастический боевик Outside the Wire ("Вне провода").

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.