Критическая ситуация с энергоносителями, сложившаяся в Украине в последние недели, – следствие непродуманной политики правительства в отношении отечественной добывающей промышленности. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя падение производства в угольной промышленности в 2020 году на 13,8%.

"Страна на пороге энергетического кризиса. Госстат заявляет о падении запасов всех видов топлива, "Укрэнерго" – о том, что запасы угля на украинских ТЭС упали до критического уровня. И только Кабмин никак не реагирует на сложившуюся ситуацию, хотя происходит это по его вине", – заявил политик.

Он привел итоговые данные 2020 года, согласно которым падение в угольной промышленности составило 13,8%.

"Здесь и следует искать причины кризиса. Причем его не объяснишь вынужденным простоем из-за локдаунов, поскольку ограничительные антиэпидемические меры ни разу добывающих производств не коснулись. Объяснение здесь другое: его давали шахтеры, которые в течение всего прошлого года пытались выбить из Кабмина заработанные ими деньги", – считает народный депутат.

Сергей Левочкин напомнил, что год назад под давлением "Оппозиционной платформы - За жизнь" власть приняла решение о выплате задолженности работникам угольной промышленности. Но в последующие месяцы правительство снова перестало платить им, и в результате задолженность перед шахтерами на 1 декабря 2020 года составила 738,8 млн грн, причем только за ноябрь она увеличилась на 42,2%.

"На сегодняшний день долги перед угольщиками – это уже почти каждая четвертая гривна от общей задолженности по промышленности. Кабмин сам создал кризисную ситуацию в энергетике, которую теперь будут срочно решать, закупая дорогой уголь за рубежом. Между тем, кризиса можно было избежать, если бы угольная промышленность получала от правительства те средства, которые ей полагаются. Наша фракция будет настаивать на том, чтобы украинские шахтеры получили то, что заработали. Этот вопрос у нас на контроле как первоочередной", – резюмировал народный депутат.