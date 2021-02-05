В пятницу, 5 февраля, в немецком городе Мемминген произошел взрыв в офисе Красного Креста на Донауштрассе. В результате инцидента пострадали пять человек, сообщает Augsburger Allgemeine.

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Отмечается, что большинство раненных получили легкие повреждения, их доставили в больницу. По данным спасателей, причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, которая проложена под землей.

В результате взрыва повреждено складское помещение Красного Креста. В момент инцидента там находились несколько человек. Полиция эвакуировала все дома в радиусе 500 метров.

Начальник городской пожарной охраны Рафаэль Ниггль уже заявил, что риска повторного взрыва больше нет. Эвакуированным жильцам разрешили вернуться в свои квартиры и снова пользоваться электричеством и отоплением.

Между тем, поиск утечки в газовой магистрали продолжается, поэтому улица Донауштрассе пока перекрыта.

Ранее мы писали о том, что в Греции мощный взрыв разнес гостиницу. Обломки конструкции разлетелись на расстояние 80 метров. По предварительным данным, внутри дома во время инцидента людей не было.

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