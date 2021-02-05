Продали Батьківщину за сто тисяч доларів. Діяльність диверсійної мережі, керованої російським ФСБ, припинила українська контррозвідка. Мережа діяла на території п'яти областей. В її склад входили колишні українські розвідники.

На замовлення кураторів з Москви завербовані агенти готували диверсії на об'єктах ЗСУ. Зокрема, мали допомогти диверсантам із окупованих територій проникнути на військовий аеродром "Кульбакіно" на Миколаївщині.

Також готували викрадення і вивезення в Росію одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це зрадники й мали отримати від своїх московських хазяїв 100 тисяч доларів. Під час обшуку в ворожих агентів виявили чималий арсенал зброї та вибухівку.