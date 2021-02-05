Український військовослужбовець напередодні був поранений на фронті. Поблизу Південного російські найманці атакували українські позиції із міномета 82 калібру та стрілецької зброї. Загалом минулої доби окупанти чотири рази порушили режим тиші. І один ворожий обстріл, неподалік Новомихайлівки, зафіксували сьогодні зранку. З передових позицій наших армійців репортаж Руслана Смещука.

Круті степові балки та яри. Такий вигляд має лінія фронту в районі тимчасово окупованого Первомайська. Зараз тихо, і зрозуміло чого, тут досить активно працюють спостерігачі ОБСЄ. Одну таку групу ми зустріли по дорозі. Але коли міжнародних представників немає, дедалі частіше лунають ворожі постріли.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Звуки вистрілив крупнокаліберних кулеметів, були міномети, різноманітні гранатомети такі як АГС, СПГ. - Що при цьому робите? - Наблюдаємо!

На інших позиціях схожа ситуація. А ще у противника тут точно є танки.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Працює СПГ, крупнокаліберні кулемети різноманітні, і похоже на 120 калібр. І були такі звуки віддалено що працює танчик. Цей звук не переплутати. Вихід і одразу вибух.

У самому окупованому Первомайську, в російсько-окупаційних військах ремонтують та обкатують бронетехніку. Тож її тут фіксують постійно.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Броньована техніка, танки, БМП може МТЛб чи САУ. Чуємо техніку кожен день з боку Первомайська.

В цілому ж, за минулу добу російські найманці щонайменше чотири рази обстрілювали українські позиції, зокрема під Горлівкою, з мінометів.