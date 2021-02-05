Трагічна пожежа у Запорізькій обласній інфекційній лікарні імовірно сталася через порушення правил пожежної безпеки. Прокуратура області повідомила, що згідно з результатами судмедекспертиз, люди загинули від шоку, викликаного термічними опіками. Іншими словами - люди згоріли живцем. В Запоріжжі сьогодні День жалоби.

Версій щодо вибуху і пожежі в інфекційній лікарні і досі залишається кілька. Головні з них порушення техніки безпеки під час роботи та несправність медобладнання. Спричинити вибух міг накопичений в палаті кисень, який витікав з системи ШВЛ. Наразі поліція вже вручила підозру - завгоспові лікарні.

Олена Лебединська, керівничка відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області:

В ході досудового розслідування встановлено, що завідувач господарсько-обслуговувального персоналу, не зупинив роботу обладнання, по виконанню робіт з підвищеною небезпекою. Що створило загрозу життю та здоров'ю людей. В наслідок цього, під час проведення кисневої терапії, виникла пожежа.

Планують відсторонити від роботи і головного лікаря обласної інфекційної лікарні.

Олександр Старух, голова Запорізької облдержадміністрації:

Я звернувся до обласної ради сьогодні щоб ми відсторонили на час розслідування керівника цієї установи. Це повноваження обласної ради. Це не для того, щоб призначити когось там цапом відбувайлом, це для того щоб забезпечити об'єктівність.

Що ж саме сталося тієї ночі у палаті реанімації, могли б розповісти анестезіолог і медбрат - постраждалі у пожежі. Вони були поруч із молодою лікаркою, яка загинула тоді разом із пацієнтами. Але в лікарню до них журналістів не пускають. Відомо лише, що їхній стан - задовільний.

Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи Центру екстреної медичної допомоги:

Ожоги пламенем нижних конечностей. Там чуть кистей. И отравление продуктами горения.

Наразі ж рідні загиблих у пожежі готуються до поховань. Подруга загиблої лікарки каже - не може оговтатися від трагедії. Дівчата товаришували шість років. А познайомилися на одному з літературних вечорів.

Олена Ольшанська, подруга загиблої:

Оля тоді була студенткою медичного університету, але їй завжди от окрім навчання, окрім медицини подобалося мистецтво, література, малювання їй подобалося. І тому вона теж приходила до нас поспілкуватися і почитати вірші.

Загибла лікарка реанімації Ольга Глива - лише торік закінчила інтернатуру - з відзнакою.

Олена Ольшанська, подруга загиблої:

І загалом вона могла отак от коли в неї зміна закінчилася, але вона ще додому не йшла. І ми там бувало пишемо ну Олю, ну ти де? Вона - я ще на роботі, ще допомагаю колегам, ще там щось. Вона от саме так ставилася і ну дуже дуже так сумлінно, серйозно, і з таким відкритим і щирим серцем.

І хоч сама Ольга родом із Кропивницького, там живуть її батьки, прощання з молодою лікаркою відбудеться завтра у Запоріжжі.