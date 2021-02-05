У Парижі влаштували розпродаж ретроавтомобілів [ Редактировать ]
Грандіозний розпродаж ретромобілів. Унікальний аукціон влаштували на міжнародній автовиставці у Парижі. На ньому десятки легенд світового автопрому та мрії колекціонерів - півсторічні "Порші", "Астон-Мартіни", Бентлі.
Є й машини, які уславилися переможними заїздами на ралі. Стартові ціни за представлені експонати варіюються від кількох сотень до мільйонів євро.
П'єр Новикофф, організатор аукціону:
Це дуже рідкісні автомобілі, тож ми очікуємо на величезний успіх. Гадаю, це підтверджує і кількість людей, які зареєструвалися по телефону. Це машини для справжніх ентузіастів, і такі аукціони бувають раз у житті.
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