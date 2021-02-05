Стартові ціни за представлені експонати варіюються від кількох сотень до мільйонів євро

Грандіозний розпродаж ретромобілів. Унікальний аукціон влаштували на міжнародній автовиставці у Парижі. На ньому десятки легенд світового автопрому та мрії колекціонерів - півсторічні "Порші", "Астон-Мартіни", Бентлі.

Є й машини, які уславилися переможними заїздами на ралі. Стартові ціни за представлені експонати варіюються від кількох сотень до мільйонів євро.

П'єр Новикофф, організатор аукціону: