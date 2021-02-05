185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как люди нетрадиционной сексуальной ориентации: лесбиянки, геи, би-, трансперсоны, квиры, интерсексуалы и небинарные люди. Их портреты и интервью опубликовал Süddeutsche Zeitung Magazine.

Многие из участников акции уже признавались в своей нетрадиционной ориентации перед родственниками и друзьями, но не могли открыто заявить о своей личной жизни, не опасаясь последствий для карьеры и осуждения общества.

С помощью публичного коллективного каминг-аута они хотят добиться большего признания для представителей ЛГБТ в театре, в кино и на телевидении.

Среди смельчаков: Годехард Гизе, игравший в сериале "Вавилон-Берлин"; Марк Вашке, известный по роли в фильме Терренса Малика "Тайная жизнь"; Марен Кройман, игравшая в сериале "Не пытайтесь это повторить". и многие другие.

Актеры и актрисы, совершившие каминг-аут, опубликовали в интернете свой манифест. Он доступен на 16 языках, в том числе на русском.

Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей - в этом суть нашей работы. Мы играем жен и отцов семейств, любовников и государственных деятелей, тех, кто вызывает сочувствие и отвращение. Мы можем играть людей с сексуальной идентичностью, отличной от нашей. И мы занимаемся этим уже давно, практически все время, потому что это наша работа... Мы берем на себя ответственность за свободное и открытое сосуществование и сотрудничество. Это акт солидарности за пределами нашей собственной отрасли и призыв ко всем поддержать нас.

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