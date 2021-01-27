Объявившая себя мужчиной канадская актриса Эллен Пейдж, официально сменившая имя на Эллиот Пейдж, сообщила о разводе со своей 26-летней супругой Эммой Портнер. Об этом сообщает журнал People.

33-летняя актриса, известная по женским ролям в фильмах "Начало", "Джуно" (номинация на премию "Оскар" в 2007 году), двух частях франшизы "Люди Икс" и супергеройскому сериалу "Академия Амбрелла", в 2014 году совершила каминг-аут как лесбиянка.

А в январе 2018 года вступила в однополый брак с танцовщицей и преподавательницей Бродвейского танцевального центра Эммой Портнер.

Эллиот и Эмма расстались еще летом, но заявили, что останутся "близкими друзьями" и сохранили другу к другу "глубочайшее уважение". Необходимые документы поданы в суд Манхэттена.

Напомним, что в конце прошлого года Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной. Теперь об актере следует писать только с местоимением "он" и обращаться по имени Эллиот.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии.