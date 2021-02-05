Хто по закону має керувати Харковом? Депутати міськради оскаржують легітимність нинішнього керманича міста. Чому вважають, що Ігор Терехов зайняв посаду незаконно? Усі деталі від наших журналістів.

9 грудня 2020 року - в Харківській міськраді проводять першу після місцевих виборів - майже історичну сесію. Та от обраного міським головою Геннадія Кернеса на ній немає. Він у цей час на тривалому лікуванні в німецькій клініці. Голова тервиборчкому Ольга Мозгова оголошує: щоб набути повноважень міського голови, складати присягу Геннадію Кернесу не обов'язково, бо його обирають уже втретє.

Ольга Мозгова, голова Харківської міської територіальної виборчої комісії:

Присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду сільського, селищного, міського голови.

Далі, нібито Кернес своїм листом, до якого нині теж багато запитань, рекомендував обрати секретарем міськради Ігоря Терехова. За нього і проголосували. Та вже за тиждень, 16 грудня, Кернес помер. Тепер до наступних виборів містом керуватиме той самий рекомендований - секретар Терехов.

Сьогодні троє депутатів міськради заявили: рішення про обрання секретаря - протиправне, й у суді проситимуть його скасувати.

Ігор Черняк, депутат Харківської міськради:

Ми вважаємо, що це рішення було прийнято з порушеннями, з численними порушеннями чинного законодавства, і основний момент пов'язаний з тим, що подання на пана Терехова було подано Кернесом Геннадієм Адольфовичем. На нашу думку, Кернес Геннадій Адольфович не набув повноважень міського голови, так як він на першій сесії міської ради не склав відповідно присягу.

2017 року Верховна Рада ухвалила закон, у якому чітко прописано - присягу треба складати обов'язково. До того ж, після децентралізації назви громади й посади Харківського міського голови змінилися.

Ігор Черняк, депутат Харківської міськради:

В нас власне була сформована нова харківська об'єднана територіальна громада. В ній було призначено перші вибори, і вибори відбувалися на посаду харківський міський голова харківського району Харківської області. А до того часу посада називалася просто харківський міський голова. Тобто з точки зору закону це є абсолютно нова посада. Саме тому новообраний міський голова, який був обраний на цю посаду вперше, мав скласти присягу.

Депутат міськради Аліна Мустафаєва позивається до голови тервиборчкому.

Аліна Мустафаєва, депутат Харківської міськради:

Яка ввела в оману депутатів Харківської міської ради про те, що вона оголосила, що новообраному меру непотрібно повторно складати присягу, бо він її вже склав в 2010 році. Я вважаю, що в нас прямим чином іде узурпація влади. Наші харків'яни проголосували за пана Кернеса. Ігор Терехов не мав право присвоїти собі владу.

Тож депутати подали відповідні позови до Харківського адміністративного суду. Для пояснень просять суд запросити на засідання секретаря міськради, голову тервиборчкому, а також членів лічильної комісії. Коли саме воно відбудеться - адмінсуд має визначитися впродовж місяця.