Загадковий моноліт повернувся. Металевий обеліск з'явився біля стародавнього храму Гебеклі-Тепе, що на південному сході Туреччини. На скульптурі викарбуваний напис - "Якщо хочеш побачити місяць - подивися на небо".

Раніше схожі моноліти з'являлись у США. А ще в Румунії. Згодом металеві конструкції зникали. З'ясувалося, їх встановлювали митці - заради жарту.

Аби люди на мить повірили, що із землянами сконтактували прибульці. Звідки взявся турецький обеліск - невідомо.