У Туреччині знайшли черговий моноліт [ Редактировать ]
Загадковий моноліт повернувся. Металевий обеліск з'явився біля стародавнього храму Гебеклі-Тепе, що на південному сході Туреччини. На скульптурі викарбуваний напис - "Якщо хочеш побачити місяць - подивися на небо".
Раніше схожі моноліти з'являлись у США. А ще в Румунії. Згодом металеві конструкції зникали. З'ясувалося, їх встановлювали митці - заради жарту.
Аби люди на мить повірили, що із землянами сконтактували прибульці. Звідки взявся турецький обеліск - невідомо.
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