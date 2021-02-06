Китай схвалив вакцину від COVID-19 - “Сіновак” [ Редактировать ]
Широке використання проти COVID-19 вакцини "Сіновак" - схвалили в Китаї. Цією сироваткою планують щепити й українців. МОЗ раніше зробило замовлення.
Щоправда, щодо ефективності препарату ще тривають дискусії. Під час останнього тестування у Бразилії він показав загальну ефективність трохи більше як 50%. Сама компанія-виробник заявила: ще чекає на остаточні дані досліджень із інших країн.
У Піднебесній вакцинують нею вже кілька місяців, але лише людей із групи ризику. Після формального її схвалення - ін'єкції можна буде робити всім. Використовувати "Сіновак" ще дозволено в Індонезії, Туреччині, Бразилії та кількох країнах Латинської Америки.
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Також у Sinovac заявили, що їхній препарат ефективний від більш заразного "британського" штаму. Саме цю вакцину купує і Україна