Одужання на мажорних нотах. Англійська національна опера спільно з медиками розробила проєкт для реабілітації пацієнтів із COVID-19. Розспіви та дихальні вправи допомагають розробити легені та поліпшити настрій.

Що в репертуарі у тих, хто здолав COVID-19, - пропоную послухати.

Це схоже на звичний урок вокалу в "Зумі", але учні зібралися не відточувати свою майстерність. Усі вони перехворіли на тяжку форму COVID-19 й зараз мають проблеми з диханням. Англійська національна опера розробила для таких пацієнтів програму з дихальними вправами, щоб допомогти впоратися з наслідками хвороби.

Сьюзі Земпе, креативний директор програми:

Якщо у вас сильна задишка, то є вправи, якими можна відрегулювати дихання. Такі напади дуже схожі на тривожні, тому не дивно, що вправи з подолання психологічного дискомфорту допомагають і при задишці.

У кого точно немає проблем із запасом повітря в легенях, то це в оперних співаків. Ось уже півтора місяця опера ділиться своїми вокальними техніками з ковідними пацієнтами. Проєкт розробляли разом із медиками. Спершу він був пілотним, але з кінця січня запрацював по всій країні.

Дженні Молліка, очільниця програми:

Тепер ми можемо працювати приблизно з тисячею пацієнтів, а потім візьмемо ще тисячу. Ми працюємо не тільки в Лондоні, а й поширюємо нашу програму і в регіонах.

На відновлення нормальної роботи легень деяким пацієнтам треба кілька тижнів, а то й місяців. Учасники експериментальної фази відзначають - поліпшилося не лише дихання, а й настрій. Адже співають переважно колискові.

Шіба, учасниця програми:

Фантастичний досвід. Однозначно радитиму всім, хто має проблеми з диханням після COVID-19.

Організатори відзначають ще один важливий момент. Цей проєкт створений театром і пропонує дихальні практики, замість медикаментів та порад лікарів. А отже, допомагає розвантажити медичну систему. Це не перший спецпроєкт опери в період пандемії. Навесні співаки онлайн виконали для медиків спеціально перероблений уривок із класичного твору.