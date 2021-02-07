Арешт тернопільського стрільця того, хто з рушниці влаштував полювання по дітях. Підпал "янголом смерті" із сокирою - Епіцентру у Первомайську. А ще про те, як Івано-Франківські чиновники вирішили вдарити інтимом по безгрошів'ю.

Найбільш гучні, несподівані та курйозні події цього тижня зібрав Олександр Васильченко.

Два тижні тому про нього говорили всі, цього тижня - побачили. Того, хто стріляв із рушниці по дітях, які каталися на санках у Тернополі! Два місяці арешту призначив суд Валерію Устинову. Навіщо ж стріляв? Адвокат затриманого каже: його клієнт був у стані афекту, і нічого не пам'ятає. Сам Устинов говорить таке…

Валерій Устинов, підозрюваний:

Я вибачаюся перед батьками, перед людьми, перед суспільством за те, що скоїв. Зробив з необережності. Хуліганських намірів не мав. Щиро каюсь.

Та ця необережність коштувала доволі дорого. Постраждали двоє дітей. Найбільше - Максим Капустяник. Він взагалі дивом вижив. Його оперували спершу в Тернополі, потім у Києві. Він і досі у столичному Охматдиті. Бо в його тілі знайшли 40 дробинок! Стрільцю загрожує до 8 років за ґратами.

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Підпалив, а потім із сокирою накинувся на охоронців. Те, що сталося у невеличкому містечку Первомайськ на Миколаївщині радше нагадувало сцену бойовика зі спецефектами. Чоловік зайшов у гіпермаркет "Епіцентр" із ножем і сокирою та й заходився обливати товар легкозаймистою речовиною.

А потім усе підпалив. Палія спробувала зупинити охорона, але той відбивався сокирою і тікав. Та зрештою, його піймали. Затриманому 37 років, його ім'я - Микола Регушевський. Та сам себе він називає янголом смерті.

І Україна таки має таланти. Кримінальні. Тернопільський "айтішник", не виходячи з дому, хакнув банки 11 країн! Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії. Збитків завдав на мільйони доларів.

Він створив спеціальну програму для крадіжки банківських даних. Більше того, успішно її продавав. Так, понад половину всіх фішингових атак у 2019 році в Австралії вчинили саме за допомогою розробки тернопільського хакера.

Сергій Липка, заступник начальника відділу Департаменту кіберполіції:

Більше 200 активних покупців по всьому світу, яким хакер збував не лише свою продукцію, а й надавав технічну підтримку під час здійснення кібератак.

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Привіт, Нью-Йорк! Парламентський комітет із питань організації державної влади цього тижня підтримав постанову про повернення селищу в Донецькій області старої назви. Тож тепер замість звичного Новгородського у нас буде - Нью-Йорк. Таку назву смт носило до 1951 року, допоки радянська влада під час холодної війни не вирішила вдарити по американщині та перейменувати його.

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А от в Івано-Франківську вирішили вдарити по безгрошів'ю - коханням. За гроші. 100 тисяч гривень за секс у міській ратуші. Такий стартап жартівливо запропонував міський голова Руслан Марцінків. Після того як одну з пар застали на гарячому просто посеред дня, він вирішив, чому б на цьому не заробити? Усі отримані гроші від послуги, міський голова обіцяє пустити на реставрацію ратуші.

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Пошумимо на Євробаченні. Цього тижня журі визначило, з якою піснею Україна поїде на конкурс у Амстердам. Гурт GO-A - переміг у національному відборі з піснею "Соловей" ще 2020 року, але через локдаун Євробачення перенесли аж на рік. Тож пісню довелося змінити.