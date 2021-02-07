Цього тижня ми пережили трагедію, яка сколихнула всю країну

Цього тижня ми пережили трагедію, яка сколихнула всю країну. Страшна пожежа в запорізькому ковідному центрі забрала життя чотирьох людей. Ми приносимо співчуття рідним та близьким загиблих.

За останній рік це вже десята пожежа у лікарнях по всій Україні. Львів, Київ, Одеса, Прилуки, Вінниця. Чому медзаклади в мирних українських містах перетворюються на гарячі точки, з'ясовував Сергій Бордюжа.

Середа. Близько півночі рятувальники отримують виклик - горить обласна "інфекційка". На вулицю вибігають навіть перелякані мешканці сусідніх будинків.

Микита Парубець, очевидець пожежі:

В окнах, все везде дым отут шел конктретно. Еще сирены, мигалки мигали, вся это, все небо светилось синим.

На місце приїжджають близько пів сотні рятувальників та понад двадцять одиниць техніки. Починається евакуація хворих на COVID-19. Когось виводять. Когось виносять.

Подожди, подожди, не все сразу.

Таких пацієнтів швидкі одразу забирають до інших лікарень.

За пів години полум'я вдається загасити. Тоді ж з'являється і перша офіційна інформація.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної адміністрації:

В реанімації, в одній із палат на 20 квадратних метрах, відбулось возгорання. Знайдено 4 тіла. Одна лікарка, молода дівчина, 1994 року народження і троє хворих.

І це шок! В одній палаті живцем згорають молода лікар анестезіолог Ольга Гліва, і три пацієнти. Дві жінки й чоловік. Усі пенсіонери. Вони були на апаратах штучного дихання.

На ранок наступного дня на місце трагедії прибуває міністр охорони здоров'я. Чиновники від медицини кажуть: пожежу спричинив потужний вибух у реанімації. Але чому - невідомо.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Обладнання, яке стояло в безпосередньо в цьому боксі. Це було достатньо таке нове сучасне обладнання. Тому сама киснева ця магістраль, завод кисню був як мені повідомили, у квітні був зроблений.

Серед восьми врятованих на пожежі людей двоє медиків. Як стає відомо згодом, це медбрат і анестезіолог. Разом із загиблою Ольгою Глівою вони саме підключили до апарату ШВЛ одного з пацієнтів. Але вийшли з палати - першими.

Олексій Кулинич, директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької обладміністрації:

Вони тим не менше, вони врятували, в том числі зі швидкою допомогою, оставшихся шести людей.

У постраждалих медиків - опіки ніг. І зараз вони самі в лікарні.

Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи Центру екстреної медичної допомоги:

Ну три недели это гарантировано. Если придется делать пересадку кожи, это дермапластику, то это до четырех недель.

Стан медиків - стабільний. Та пресу до них, як очевидних свідків трагедії, не пускають. Натомість чиновники на час слідства хочуть усунути від роботи головного лікаря.

Олександр Старух, голова Запорізької обладміністрації:

Це не для того, щоб призначити когось там цапом відбувайлом, це для того, щоб забезпечити об'єктивність.

Поліція висуває підозру завгоспові. Відомо, ще восени, під час планових перевірок, у лікарні виявили з десяток порушень, які так і не усунули. Завгоспа ще тоді притягали до адмінвідповідальності.

Олена Лебединська, начальниця відділу комунікації ГУНП у Запорізькій області:

Завідувач господарсько-обслуговувального персоналу не зупинив роботу обладнання, з виконання робіт з підвищеною небезпекою. Що створило загрозу життю та здоров'ю людей.

На запитання, що саме спричинило вибух, має відповісти спеціально створена комісія. Версій - кілька. Головні - порушення техніки безпеки та несправність медобладнання.

Спричинити вибух міг накопичений у палаті кисень, який витікав із системи ШВЛ.

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Костянтин Гринчук, колишній радник міністра з надзвичайних ситуацій України:

Услышать эту утечку тяжело, если она не связана со звуками, шипением. Это не возможно. Если у нас в домах, газ специально наделяют запахом. То тут, это невозможно.

Та головне, навіть якщо був витік - чому кисень вибухнув?

Костянтин Гринчук, колишній радник міністра з надзвичайних ситуацій України:

Причин может быть много. Но главное - кислородно-воздушная смесь могла взорваться от попадания смолянистых веществ. То есть, достаточно было оставить тарелку с куском масла. С учетом того, что погибли одновременно 4 человека и пациенты и врач, свидетелей которые смогли бы сказать с чего началось, узнать откуда оно пошло - будет проблематично.

Але все-таки встановити точну причину - надважливо. Насамперед, аби ці трагедії не повторювалися. Бо ціна цієї помилки - непоправна.

Це прощання з Ольгою Глівою. Поховали її в рідному Кропивницькому. Дівчині було лише 26 років. Тільки торік вона отримала диплом. Навчалася в Запоріжжі, де й знайшла першу роботу.

Юрій Рябоконь, директор факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету:

Отримала направлення на роботу до обласної інфекційної клінічної лікарні, де і працювала лікарем анастезіологом. І працювала в відділенні інтенсивної терапії, допомогала хворим на COVID-19.

Ті, хто близько знали Ольгу, кажуть - більшу частину свого часу вона проводила на роботі, біля пацієнтів. Особливо тяжко переживала втрати.

Олена Ольшанська, подруга загиблої:

І загалом вона могла отак, от коли в неї зміна закінчилася, але вона ще додому не йшла. І ми там бувало пишемо ну Олю, ну ти де? Вона - я ще на роботі, ще допомагаю колегам, ще там щось. Вона могла навіть, розказувала нам що могла у свій вихідний теж на кілька години прийти на роботу, там, а раптом треба допомогти.

А ще молода лікарка Ольга дуже любила літературу. І писала сама вірші й прозу.

Світлана Багдієвич, знайома загиблої:

Вірші були дуже добрі, світлі, і життєрадісні це однозначно. Вона життя любила. Дуже любила.

Серед тих, хто загинув у обласній інфекційній лікарні, був і військовий пенсіонер Олександр Захаров. Із ним також попрощалися вчора. З усіма військовими почестями.

Чи знайдуть винуватців трагедії, яка забрала життя чотирьох людей, родичі та знайомі загиблих судити не беруться.

Валерій Жолкевський, товариш загиблого пацієнта:

Судя о том, как девочка врач спасала, у нее в руке даже провода остались. Потому трудно судить, надо дождаться, набраться терпения, дождаться выводов специальной комиссии. Мне кажется, это беда всей нашей здравоохранительной системы. Это ж не только одно заведение от в таком состоянии, чем-то обеспечено, чем-то нет. Это вопросы надо решат комплексно.

І, як завжди після подібних трагедій, у Запорізькій області почалися перевірки.