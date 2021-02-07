Юрій Бойко прокоментував гострі питання України [ Редактировать ]
Чому мирні переговори останнім часом зависли на паузі і які політичні кроки потрібні, щоб розконсервувати цей процес. Ці та інші гострі питання нам прокоментував - Юрій Бойко.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Ситуація на Сході. Як наблизити мир?
Я считаю, что прошедший год прошел зря. Занимались болтовней - сменой кадров. Какими-то заявлениями. Но реальных шагов не было. И в этом году нам надо будет догонять это. Делать решающие шаги. Чтоб политическая воля была. Потому что иначе страна не сможет выдержать. Такие бюджеты военные. Такое напряжение. И мы во всяком случае будем выступать за то чтоб был честный диалог с обществом и шаги для достижения конкретных результатов.
Тарифи. Скільки платитимемо навесні?
Никто не объясняет что будет после 31 марта. Надо решать вопрос кардинально. Надо снижать тарифы до тех которые могут платить люди - как это было еще несколько лет назад. До прихода власти Порошенко и тех правительств. Поэтому надо снижать тарифы, и давать возможность людям их платить. И вообще-то у меня есть право так говорить, когда руководил отраслью энергетики у нас таких проблем не было у нас люди спокойно без содрогания получали квитанции и платили за тарифы и не было таких долгов. И не было таких унизительных очередей за субсидиями. То есть люди жили нормальной жизнью и эту жизнь надо им вернуть.
Провал вакцинації. Чи існує чорний ринок вакцин?
Новое правительство нужно немедленно принять меры для, чтобы обеспечить всех людей вакциной. А не избранных. Как был скандал несколько недель назад, когда несколько людей вакцинировались там из высшего политикума. А граждане Украины смотрят на все это и видят, если они все это завозят себе тайно, а где же мы, где забота о государстве. Где вакцинирование медиков, полицейских, учителей, все кто в группе риска находиться - пожилых людей.
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