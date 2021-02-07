У Києві сьогодні прощалися з Михайлом Суркісом, батьком президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса.

Михайлу Давидовичу було 102 роки. Він брав участь у Другій світовій війні, як військовий медик. Пройшов Сталінградську битву, Курську дугу, дійшов до Берліна. Мав більше 30 медалей. Прощальна церемонія з Михайлом Суркісом відбулася на НСК "Олімпійському".

Леонід Кучма, Президент України (1994-2005):

Людина з великої літери. Ну по-перше, пройшов всю війну від, а до я, це вже про щось говорить, так чи ні? І до людей він відносився, знаєте так, його все життя штовхало що він все життя був з усіма на Ви.

Сергій Льовочкін, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":