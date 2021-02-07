У Києві прощалися з Михайлом Суркісом [ Редактировать ]
У Києві сьогодні прощалися з Михайлом Суркісом, батьком президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса.
Михайлу Давидовичу було 102 роки. Він брав участь у Другій світовій війні, як військовий медик. Пройшов Сталінградську битву, Курську дугу, дійшов до Берліна. Мав більше 30 медалей. Прощальна церемонія з Михайлом Суркісом відбулася на НСК "Олімпійському".
Леонід Кучма, Президент України (1994-2005):
Людина з великої літери. Ну по-перше, пройшов всю війну від, а до я, це вже про щось говорить, так чи ні? І до людей він відносився, знаєте так, його все життя штовхало що він все життя був з усіма на Ви.
Сергій Льовочкін, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":
Все що сьогодні відбувалося, все це є те, як Михайлу Давидовичу сьогодні складали шану величезна кількість людей, президенти України, відомі українці, які прославляли нашу країну у світі, все це говорить про велич цієї людини, про її непересічність, про його добре серце.
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