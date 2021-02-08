Україна зайняла десяте місце у коронавірусному рейтингу Європи [ Редактировать ]
За кількістю активних випадків коронавірусу - Україна на 10 місці в Європі. Cвітові лідери за цим показником - США, Франція та Велика Британія. Загалом від початку пандемії на планеті інфікувалися вже понад 106 мільйонів людей, померли майже два мільйони триста тисяч, близько 79 мільйонів подолали недугу.
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