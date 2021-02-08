Минулий тиждень на фронті став найкривавішим від початку перемир'я

Минулий тиждень на фронті став найкривавішим від початку перемир'я. У суботу двоє українських воїнів - Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний - підірвалися на вибухівці. Ще один армієць - зараз у лікарні, в реанімації. З передової - матеріал Руслана Смєщука.

Поля та степи в околицях Мар'їнки. Ворожі позиції тут у зоні прямої видимості, а навкруги - страшна багнюка. І саме тут сталася трагедія.

Ярослава Зоріна, речниця штабу ООС:

Троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників - загинули, за життя третього борються медики.

Зараз там працює спецкомісія, репортерів наразі на місце не допускають. До того, на цій же ділянці фронту, під Ма'їнкою наших вояків атакували ворожі снайпери. Ось автомат одного з поранених. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому бійцю - влучило в голову.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпер полював на них вичікував коли вони з позиції прикрадуться і скористався цим.

Снайпери - тихі вбивці.

Але найбільшу небезпеку становлять ворожі снайперські загони та групи. Зараз вони активізувалися вздовж всієї лінії зіткнення. І на жаль, на цьому тижні вони вбили українського морського піхотинця

Це сталося під Горлівкою вдень, у вівторок. Снайпер поцілив у Дмитра Власенка. Бійцю було 38.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Близько години лікарі боролись за його життя, проте поранення виявилось несумісним із життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу з 2017 року, побував у гарячих точках.

Крім снайперів на передовій - зараз працюють, певно, Усі підрозділи та види зброї. Зокрема, й заборонені мінськими угодами великокаліберні міномети. А на деяких ділянках фронту - от як, приміром, під окупованим Первомайськом, українські бійці помітили ворожу бронетехніку. Танки.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Працює СПГ, крупнокаліберні кулемети різноманітні, і похоже на 120 калібр. І були такі звуки віддалено що працює танчик.

Ситуація на фронті ще й ускладнюється погодними умовами. Весь тиждень була майже весняна відлига - та ще мало не щодня лив дощ.

Але вояки пристосувалися і до цього. Зрештою, як до постійних атак бойовиків.