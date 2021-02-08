Інцидент стався в підсобному приміщенні кухні кафе на третьому поверсі

У Чернівцях поліція встановлює обставини та причини вибуху в торговельному центрі, який стався напередодні. В одному з приміщень будівлі - потужна хвиля вибила шибки й пошкодила стіни. Докладніше про інцидент - у сюжеті Івана Сірецького.

Інцидент стався в підсобному приміщенні кухні кафе на третьому поверсі. Була восьма ранку, тож заклад ще не розпочав роботу.

Анастасія Яроменко, старший слідчий Чернівецького районного управління:

Постраждалих не було, тому що другий та третій поверх "майдану" відкривається в дев'ятій - пів десятої ранку, людей не було, тобто жертв у нас немає, пошкоджені стіни, стеля.

Вхід на поверх, де стався вибух, перекрили. Адміністрація торгового центру коментувати ситуацію відмовляється.

Шановні, немає офіційної версії, ми нічого не даємо коментарі.

Журналістів на місце події теж не пускають. Мовляв, заважатимуть роботі вибухотехніків.

Ви не можете, закрита зона. Ви хочете, щоб вам стеля на голову впала?

Водночас магазини та заклади на нижніх поверхах працюють наповну. Відвідувачі торгового центру, попри вибух, жодної небезпеки для себе не вбачають.

Якби була якась реальна, серйозна небезпека, то людей би не пускали, я думаю. Все перевірили.

В магазин надо ходить, а когда не знаешь, ты просто заходишь, шось покупаешь, купувати надо шось так? А от то не чув.

На місці події кілька годин працювала слідчо-оперативна група. Однак причину вибуху ще не встановили.

Попередньо можна відкинути підпал та будь-які вибухи газових установок поки що відпадають. Зараз працюють вибухотехніки, буде проведена експертиза, вже після якої буде надана повна інформація, що призвело до вибуху.

А в соцмережах користувачі пишуть, що рвонути могло через несправний бойлер у закладі харчування.