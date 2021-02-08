Євросоюз розгляне санкції проти Росії [ Редактировать ]
ЄС розгляне санкції проти Росії через порушення прав людини. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Напередодні він відвідав Москву і в центрі уваги були питання щодо затримання опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони його прихильників.
За підсумком цього візиту Боррель констатував: Кремль - не зацікавлений у поліпшенні відносин з Євросоюзом.
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Нових санкцій проти Росії Євросоюз поки що не запровадить. За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, глави МЗС не висували пропозицій щодо введення обмежень через арешт опозиціонера Олексія Навального та затримання тисяч протестувальників у Росії