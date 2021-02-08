Сена перетворює центр Парижа на Венецію [ Редактировать ]
Париж готується до повені. Сена розлилася і затопила прибережну зону. Під водою опинилися низовинні райони, зокрема, сквер Вергалан. Через рясні дощі у Франції рівень річки вже піднявся до 4,5 метрів і далі зростає.
Тож місцеві жителі з острахом придивляються, куди вода сягає знаменитій статуї Зуава, що під мостом Альма. З давніх часів для парижан це народний індикатор водопілля.
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