Через рясні дощі у Франції рівень річки вже піднявся до 4,5 метрів і далі зростає

Париж готується до повені. Сена розлилася і затопила прибережну зону. Під водою опинилися низовинні райони, зокрема, сквер Вергалан. Через рясні дощі у Франції рівень річки вже піднявся до 4,5 метрів і далі зростає.

Тож місцеві жителі з острахом придивляються, куди вода сягає знаменитій статуї Зуава, що під мостом Альма. З давніх часів для парижан це народний індикатор водопілля.