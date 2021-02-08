Канада дасть гроші білоруським опозиціонерам [ Редактировать ]
Канада виділить майже два мільйони американських доларів на підтримку білоруської опозиції. Гроші спрямують організаціям, які працюють над просуванням демократії в країні, а також незалежним ЗМІ.
Напередодні офіційний Мінськ зажадав екстрадиції білорусів, затриманих під час мітингів у Росії. Їх звинувачують в організації масових заворушень під час серпневих президентських виборів у Білорусі.
Окрім того, МВС країни направило запит до Польщі. Від Варшави вимагають видати засновників опозиційного видання "Нєхта".
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