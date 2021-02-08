Гроші спрямують організаціям, які працюють над "просуванням демократії"

Канада виділить майже два мільйони американських доларів на підтримку білоруської опозиції. Гроші спрямують організаціям, які працюють над просуванням демократії в країні, а також незалежним ЗМІ.

Напередодні офіційний Мінськ зажадав екстрадиції білорусів, затриманих під час мітингів у Росії. Їх звинувачують в організації масових заворушень під час серпневих президентських виборів у Білорусі.

Окрім того, МВС країни направило запит до Польщі. Від Варшави вимагають видати засновників опозиційного видання "Нєхта".