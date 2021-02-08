COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за добу - понад дві тисячі нових інфікувань COVID-19. Медики ушпиталили тисячу хворих. Померли 47 людей.
Найвищі показники поширення коронавірусу на Прикарпатті, Житомирщині, Дніпропетровщині та в столиці.
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