Перевірять усіх. У США заявляють: активізують збір даних про екстремістів, щоб запобігти новим атакам. Чого саме побоюються? І хто тепер буде "під ковпаком" американських спецслужб?

Новий очільник міністерства внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас - перший в історії "латинос" і перший іммігрант, який обійняв цю посаду - складав присягу незадовго після спроби штурму Капітолію, яку Америка довго ще не забуде. Тепер його відомство підрахувало, що безлади обійшлись країні у пів мільярда доларів! Тільки переведення до Вашингтону нацгвардії і утримання бійців у столиці (а частину з них і досі не відкликали) коштувало понад 400 мільйонів! Сам чиновник тепер головним завданням вважає збір даних про екстремістів - мовляв, щоб такого не повторилося.

Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США:

Зобов'язуюсь подвоїти наші зусилля в боротьбі з ненавистю - і з найбільшою загрозою для Америки, внутрішнім тероризмом.

За Майоркаса Міністерство внутрішньої безпеки, - як він заявляє, - "діятиме на випередження", тобто - "активніше збиратиме інформацію".

Експерти пояснюють, що це означає: треба бути максимально обережними і коректними у своїх висловлюваннях в соцмережах, адже внутрішня безпека США відтепер цілодобово та оперативно моніторитиме соцмережі, форуми, закриті та відкриті групи для онлайн-дискусій.

І якщо у висловах англійською простіше відрізнити - це занепокоєння, критика чи загроза, - то коли комп'ютер перекладатиме дописи з інших мов, сенс усе одно трішки змінюється - і це може вдарити по авторах. Випадки вже були, коли через безневинні (з погляду авторів) дописи у соцмережах, людей потім "приймали" на кордоні і вели на допит. Просто тому, що зміст не до кінця зрозуміли.

І це - виклик для спецслужб, Майоркас теж про це каже.

Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США:

Ми повинні визначити, де просто "мова ненависті", а де готують якісь дії, яким ми зобов'язані запобігти - щоб діяти на випередження. Зупинити цих людей - наше головне завдання!

Раніше це відстежували комп'ютерні системи, оснащені штучним інтелектом, аналізуючи ключові слова і контекст повідомлень. І тільки у виняткових випадках давали "сигнал тривоги" людині. Тепер так дуже не покладатимуться на машини, залучать більше співробітників, розширять штат. І обіцяють моніторити все, що можливо.