Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною "Спутнік". І хоче налагодити її виробництво в Австрії, разом з китайським препаратом. Не заперечує можливості використання цих вакцин у ЄС і німецька канцлерка.

"Обережно - це може бути не просто вакцина", - так у виданні "Політіко" відгукнулась про російський "Спутнік" прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Навряд чи наміри Росії щирі, - попередила політикиня.

Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви:

На жаль, "Спутнік" наповнений багатошаровою пропагандою і навіть не прихованими амбіціями розділити країни ЄС та їхніх партнерів на Півдні та Сході.

Проте тепер такі думки в ЄС - радше виняток. Бо ще минулого тижня про відкритість до російського препарату заявила німецька канцлерка Ангела Меркель. "У Євросоюзі вітають усі вакцини", - сказала вона. А верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель під час візиту в Москву у п'ятницю запевнив: Брюссель з нетерпінням чекає затвердження "Спутніка".

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки:

Я сподіваюся, що Європейське медичне агентство зможе сертифікувати ефективність препарату, щоб його могли використовувати і в ЄС. Це було б доброю новиною, тому що ми зіткнулися з браком вакцин.

А австрійський канцлер Себастьян Курц узагалі звинуватив Європейське медичне агентство у зволіканні зі схваленням сироваток. Мовляв, працює воно "бюрократично і повільно". І щойно російський "Спутнік" затвердять, Курц готовий зробити щеплення. Крім того, шукає шляхи налагодження виробництва російської, а також китайської вакцин в Австрії.

Себастіан Курц, Федеральний канцлер Австрії:

Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських препаратів. Так само, як для виробників з інших країн. Ідеться про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, хто її розробив.

І це не єдина країна в ЄС, де хочуть виробляти "Спутнік" - про схожі домовленості оголосила й Сербія.

Александар Вучич, Президент Сербії:

Ми з президентом Путіним домовилися розпочати всю цю складну процедуру. На сьогодні в нас немає для цього можливостей, але ми їх створимо - у нас будуть необхідні потужності.

І доки Австрія, Сербія та інші країни ЄС чекають, коли Європейське медичне агентство затвердить російську вакцину, Угорщина вже її завезла. Будапешт скористався екстреною процедурою, яка дозволяє ухвалювати термінові рішення, не чекаючи решти блоку.

Проблеми з постачанням сироватки від "Пфайзер", "Модерни" та "Астра-Зенеки", які вже затверджені в ЄС, підігрівають інтерес до російської та китайської вакцин. Сюрпризом останніх днів стала новина про низьку ефективність препарату від "Астра-Зенеки" щодо південноафриканського штаму вірусу. І тепер низка країн думає, чим його замінити.